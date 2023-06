Lula condecora Fernández com o Grande Colar da ordem do Cruzeiro do Sul

Alberto Fernández reforçou a relação de amizade entre os dois países (foto: TV Brasil/Reprodução)

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, em cerimônia no Palácio do Itamaraty, nesta segunda-feira (26/6), durante celebração de 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil, recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A primeira-dama argentina, Fabiola Yáñez, foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco.