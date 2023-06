Reforma tributária: Tarcísio diz que estados não podem perder autonomia

440

Aliado de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio participou do Fórum Jurídico de Lisboa (foto: Rogério Cassimiro/Governo de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que os estados não podem aceitar a perda de autonomia federativa prevista no relatório preliminar da reforma tributária , apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. “Os estados não pode aceitar isso”, afirmou, durante participação no Fórum Jurídico de Lisboa. Para ele, a perda de autonomia é muito mais importante que a discussão sobre o fundo de compensações para possíveis perdas de estados e municípios com as mudanças do sistema de impostos.Tarcísio afirmou que todos os governadores têm muito a oferecer para o debate sobre a reforma tributária. “Temos equipes debruçadas sobre o relatório. E queremos dar as nossas contribuições “, ressaltou. Ele acrescentou que o debate é importante e as contribuições de todos os agentes são naturais. “O relatório tem muitos pontos para serem revistos. Vamos trabalhar nesse sentido “, emendou. A meta do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar o relatório final da reforma entre 3 e 7 de julho. O governador, que participou do painel “Riscos para o Estado de Direito e Defesa da democracia “, assinalou que uma das principais ameaças ao Estado de Direito é a falta de representação política. No entender dele, da forma como o sistema político está estruturado hoje, os cidadãos não se sentem representados, por isso, o descrédito na política.“Sei que o momento é da reforma tributária, mas é importante que se faça a reforma política, com a adoção, por exemplo, do voto distrital misto”, sugeriu. “Será um aperfeiçoamento da democracia, que, no Brasil, está consolidada”, emendou.Para Tarcísio, é preciso avançar na segurança jurídica a fim de atrair os investimentos que o Brasil tanto precisa. “Vivemos um excesso de judicialização. Qualquer medida que passa no Legislativo acaba no Judiciário. Isso causa um transtorno grande, uma sensação de insegurança jurídica”, disse.Outro ponto importante a ser enfrentado, segundo o governador, é a questão social, para que se tenha um país mais justo. “Se não conseguimos resolver a questão da Justiça Social, vamos deixar o flanco aberto para ataques ao Estado Democrático de Direito”, frisou.