Lira quer votar a Reforma tributária na primeira semana de julho

Expectativa de Lira é que texto da reforma tributária seja aprovado rapidamente (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Sobre a indústria, Lira defendeu que a reforma é essencial para o processo de reindustrialização que vem sendo articulado pelo governo federal.





"Na contramão de sua importância para o país, assistimos a um processo de desindustrialização. Um dos grandes culpados é o sistema tributário brasileiro, incontestavelmente. Um dos mais complexos, sinuosos e caros do mundo", enfatizou Lira. "O que se pretende é que a indústria nacional esteja mais perto de alcançar a paridade de forças com a indústria estrangeira", completou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reforçou nesta terça-feira (20/6), em evento realizado pelo Correio, que a reforma tributária deve ser pautada no Plenário da Câmara na primeira semana de julho. A expectativa de Lira é que o texto seja aprovado rapidamente, para então ser enviado ao Senado Federal. Ele destacou ainda que a mudança na sistema tributário é essencial para impulsionar a reindustrialização brasileira."Espero que, com a ajuda de todos os brasileiros que têm responsabilidade com esse tema , na Câmara dos Deputados esse tema vai ser colocado em discussão no início de julho", explicou Lira na abertura do evento Correio Debate: Reforma Tributária e a Indústria, realizado pelo Correio Braziliense e pelo Conselho Nacional do Sesi (CN-Sesi).Para Lira, a discussão sobre o tema finalmente alcançou uma maturidade após quase 60 anos de avaliação . Ele acredita que o texto deve ser aprovado com tranquilidade, e enviado ao Senado Federal o quanto antes. O presidente da Câmara também destacou que um dos principais pontos da reforma é o fortalecimento da segurança jurídica.