Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresenta relatório com proposta de unificação de tributos Câmara dos Deputados - 30/9/15

Em uma tentativa de deslanchar as negociações da reforma tributária, o relator na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou nessa terça-feira as linhas gerais da proposta, mas sem contemplar soluções para os principais impasses que podem travar seu avanço no Congresso Nacional.O documento traz princípios gerais que são consenso entre parlamentares, mas a materialização do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ainda depende de novas conversas com as bancadas. Segundo Ribeiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o substitutivo será apreciado no plenário na primeira semana de julho. Para ser aprovada, a PEC precisa de ao menos 308 votos favoráveis, em dois turnos.