Na terça-feira (6/6), o dólar comercial teve uma queda de 0,31%, fechando a sessão cotado a R$ 4,912. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou em alta de 1,7%, alcançando 114.610,10 pontos. A divulgação do relatório preliminar da reforma tributária, prevista para o mesmo dia, é aguardada pelos investidores. Além disso, o mercado está atento à reunião do FED (Federal Reserve ou Banco Central dos EUA) na próxima semana, para avaliar a possibilidade de manutenção do ciclo de altas de juros.





Dados econômicos mistos dos Estados Unidos aumentam a incerteza sobre as perspectivas futuras da política monetária do país. Ainda há repercussão da informação de que o setor de serviços dos EUA apresentou um pequeno crescimento em maio, com desaceleração das novas encomendas, segundo dados divulgados anteriormente.





Os investidores esperam que os dados de inflação, a serem divulgados na próxima semana, revelem uma leve desaceleração dos preços ao consumidor em maio, enquanto o núcleo dos preços deve continuar elevado.





É válido ressaltar que o valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se ao dólar comercial. Para aqueles que precisam adquirir a moeda em casas de câmbio para viagens, o valor é consideravelmente mais alto.