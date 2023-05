430

Flávio alegou que a força de trabalho no Brasil é "quase três vezes mais onerosa que a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)". Reginaldo afirmou que segue defendendo a realização da reforma tributária para que o Brasil volte a ser um país expostardor de produtos de valor agregado. "Ter uma indústria forte é fundamental para um projeto de país e o Brasil, infelizmente, industrializou de maneira tardia e desindustrializou de maneira precoce. Hoje o nosso sistema é muito acumulativo de tributos, cobra imposto do imposto. Ele não cobra imposto do valor agregado", pontuou o líder do governo.



Flávio alegou que a força de trabalho no Brasil é "quase três vezes mais onerosa que a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)". Reginaldo afirmou que segue defendendo a realização da reforma tributária para que o Brasil volte a ser um país expostardor de produtos de valor agregado. "Ter uma indústria forte é fundamental para um projeto de país e o Brasil, infelizmente, industrializou de maneira tardia e desindustrializou de maneira precoce. Hoje o nosso sistema é muito acumulativo de tributos, cobra imposto do imposto. Ele não cobra imposto do valor agregado", pontuou o líder do governo.





As iniciativas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) anunciadas nesta quinta de crédito para micros e pequenas empresas, para inovação e crédito subsidiado também foram citados pelo parlamentar. Roscoe afirmou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) simplificou a burocracia e criou facilidades para os empreendedores. Mas ressaltou que "o Estado está sedimentado de inúmeras iniciativas que impedem o nosso desenvolvimento”. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria teve um crescimento de 0,4% em março deste ano, em comparação a fevereiro.



O evento também marcou os 90 anos da Fiemg, e premiou com o título de Industrial do Ano de 2023 Aroldo Teodoro Campos, diretor presidente do Grupo Ematex, presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malha de Minas Gerais (Sindimalhas-MG), membro do conselho da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Estiveram presentes também, os prefeitos de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD); de Uberaba e representante da Associação Mineira de Municípios (AMM), Elisa Araújo (Solidariedade); a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); e o vereador e presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (sem partido).