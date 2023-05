430

A empresa administrará um total de 432,8 quilômetros em trechos de seis vias. Gladyston Rodrigues/EM

O Consórcio Infraestrutura MG saiu vitorioso no leilão do lote 3 - Varginha/Furnas do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de Minas. O evento ocorreu na última quinta-feira (25), na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A empresa, que já havia triunfado no primeiro leilão de rodovias do Sul de Minas em 2020, administrará um total de 432,8 quilômetros em trechos de seis vias durante os próximos 30 anos.





Com uma proposta única no valor de R$ 13,17966 para o pedágio, a empresa amplia sua atuação na região. Desde março deste ano, o Consórcio Infraestrutura MG já opera na recuperação das rodovias do primeiro lote conquistado.





Os trechos de rodovias contemplados neste edital de concessão incluem: MG-167 (Santana da Vargem a Varginha), BR-265 (Lavras a Boa Esperança), LMG-863 (em Boa Esperança), CMG-491 (São Sebastião do Paraíso a Guaxupé e entre Muzambinho e Três Corações), BR-146 (Guaxupé a Muzambinho) e CMG-369 (Boa Esperança a Alfenas).





A concessão deve gerar R$ 2,6 bilhões em receitas e exigir investimentos obrigatórios de R$ 269 milhões por parte da empresa vencedora. O edital também estabelece a instalação de seis praças de pedágio nas rodovias BR-265 (Nepomuceno e Boa Esperança), BR-146 (Muzambinho), CMG-491 (Monte Santo de Minas, Alfenas e Três Corações).





Este é o segundo lote de rodovias do Sul de Minas concedido à iniciativa privada. Em agosto de 2020, o Consórcio Infraestrutura MG, formado pelas empresas Equipav e Perfin, venceu o leilão do primeiro lote, que inclui as rodovias BR-459, LMG-877, CMG-146, MG-455, MG-295, MG-290 e MG-173. A recuperação dessas rodovias teve início em março de 2021.