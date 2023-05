430

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quinta-feira (25/5) o Indicador de Custos Industriais (ICI), que aponta um aumento expressivo de 10,7% nos custos da indústria brasileira em 2022, quando comparado ao ano anterior. Os principais fatores que contribuíram para essa alta foram os custos de produção, que cresceram 14,4%, e os custos de capital, com aumento de 35,8%. Em contrapartida, houve uma redução de 13% nos custos tributários do setor no mesmo ano.





O conflito entre Rússia e Ucrânia teve impacto direto nos custos de produção, elevando os preços de insumos e commodities energéticas, especialmente nos dois primeiros trimestres de 2022. A CNI destaca, no entanto, que houve uma diminuição de 3,7% no custo com energia no último trimestre do ano em relação ao terceiro trimestre, resultado de quedas de 8,5% no custo com óleo combustível e de 4,1% no custo com gás natural. A energia elétrica apresentou um ligeiro aumento de 0,5%.





No cenário doméstico, a CNI aponta que o aumento da taxa básica de juros (Selic) de 9,25% ao ano, em janeiro, para 13,75% ao ano, a partir de agosto de 2022, reflete no custo de capital. No entanto, o custo com capital se manteve estável na comparação entre o terceiro e o quarto trimestre de 2022, com a Selic permanecendo em 13,75% ao ano.





A entidade, que já se posicionou a favor da redução da Selic, afirma que os juros altos contribuem para o aumento do custo do crédito para os empresários e afetam decisões como investimentos e aquisição de maquinário. As taxas de juros elevadas também foram apontadas como um problema relevante para a indústria brasileira, segundo as Sondagens Industriais de 2022.