Os novos valores passam a valer a partir de 1º de junho Ed Alves/CB/DA.Press

A nova tabela de preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) foi publicada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Os valores para os cinco artigos divulgados passam a valer a partir de 1º de junho. No mês que vem, também passa a valer a nova alíquota única e fixa do ICMS, que é incluída no preço de revenda para os consumidores.







Em março de 2022, houve a resolução dos valores da porcentagem do ICMS que será cobrada sobre os combustíveis. A partir de junho a cobrança será fixa e única para todo o país, com o valor de R$ 1,22 por litro. Hoje, as alíquotas são proporcionais ao preço e variam de estado para estado, entre 17% e 18%.

As informações sobre os valores dos combustíveis divulgados pela Confaz contam com todos os estados e o Distrito Federal. Na tabela, publicada no Diário Oficial da União (DOU), que pode ser acessado neste link , estão presentes o querosene de aviação, etanol, gás natural veicular, gás natural industrial e óleo combustível.

Pela nova tabela, apenas o Amapá (AP), Goiás (GO) e o Distrito Federal (DF) tiveram redução no etanol. Todos os outros estados se mantiveram ou subiram o valor de preços médios de combustível.