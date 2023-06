Lula se reúne com Alberto Fernández pela quarta vez em 2023

440

Crise econômica na Argentina desperta preocupação nas autoridades brasileiras (foto: Ricardo Stuckert) Em meio a uma grave crise econômica, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, voltou a se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta segunda-feira (26/6). Oficialmente, segundo o Itamaraty, a convite do petista, o encontro celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os países vizinhos.













A crise no vizinho é uma preocupação da política externa brasileira, nos últimos meses o governo tem discutido métodos de contribuir e até uma moeda única para as exportações chegou a ser cogitada. Com uma inflação anual que já chega aos 100% e a forte desvalorização da moeda interna, Fernández já anunciou que não irá disputar a reeleição.

O escolhido pela base governista à presidência da Argentina é o atual ministro da economia, Sérgio Massa, que vem discutindo a formatação de um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , não está participando da agenda com Lula.





Ainda nesta segunda, Alberto Fernández deve se encontrar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).