Deputado bolsonarista pede convocação de Janja para CPMI do 8 de janeiro

Deputado André Fernandes quer que Janja preste depoimento na CPMI do 8 de janeiro (foto: Evaristo Sa/AFP)



O deputado André Fernandes (PL-CE) protocolou um requerimento para convocar a primeira-dama Janja a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Fernandes é investigado pela Polícia Federal por suspeita de incitar os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília.













Segundo Fernandes, a primeira-dama teria influenciado a decisão do presidente alertando para uma possibilidade de golpe quando Múcio menciona a possibilidade de o Exército atuar via Garantia da Lei e da Ordem (GLO). "GLO não, GLO é golpe, é golpe", teria afirmado Janja.



“No tocante a Sra. Rosângela Lula da Silva – Janja, esta, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em contato com o ministro da Defesa José Múcio no exato momento da invasão às sedes dos três poderes no dia 08 de janeiro, discordou de possível decisão que poderia ser tomada pelo titular da pasta para contenção dos atos”, escreve o parlamentar no requerimento.