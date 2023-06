O 'imbrochável' Bolsonaro deveria consultar o Analista de Bagé

1515

Michelle e Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SA / AFP)

O homem que diz dou (não dá), porque quem dá mesmo (não diz); o homem que diz vou (não vai), porque quando foi Já não quis; o homem que diz sou (não é,) porque quem é mesmo é (não sou)."

Bolsonaro sobre julgamento: 'Sou imbrochável até que se prove o contrário' Poderia resgatar Freud e sua teoria sobre a fala, esse instrumento que os homens criaram e serve mais para esconder do que revelar, mas basta o poetinha, Vinícius de Morais, para fechar o diagnóstico sobre a demanda sexual do ex-presidente: "

Falar sobre os nossos problemas é tarefa saudável, terapêutica e libertadora, mas devemos ter cuidado a quem entregamos nossas crises existenciais. Colocar certas intimidades, em público, rede nacional e com desconhecidos não é lá uma escolha muito inteligente. Essa gente atenta ao deslize alheio com certeza fará chacota do sofrimento, sobretudo em se tratando de questões sexuais. Dica: não explicite tanto assim.





Sei que essa coisa de ficar dando conselho não é muito apropriado, melhor é vender consultoria de coaching mesmo, mas, na prerrogativa da irmandade masculina, quero indicar um ótimo terapeuta, o Analista de Bagé. Dentro outras coisas ele poderá lhe ajudar a compreender esse processo e, quem sabe, conseguirá lhe apoiar na elaboração de que “mais vale ser boi brocha que touro tesudo”.