Bolsonaro diz que Michelle pode se candidatar à Presidência em 2026

440

"Eu acredito que ela não tem experiência para isso. Mas é excelente cabo eleitoral", opinou Jair Bolsonaro (foto: ALAN SANTOS/PR) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pode se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026, no entanto, acredita que ela não tem experiência para o cargo.





Em entrevista à Folha de S. Paulo, Jair Bolsonaro destacou que a sua esposa é uma "excelente cabo eleitoral" e relembrou os discursos políticos da ex-primeira-dama na sua campanha eleitoral de 2022.

A declaração do ex-presidente ocorre diante da possibilidade dele se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mesmo assim, Jair Bolsonaro não fala sobre um possível sucessor político e acredita que estará elegível em 2026.





Para ele, Michelle está fazendo um "trabalho fantástico" como presidente do Partido Liberal Mulher.

"A minha esposa [Michelle Bolsonaro] agora está fazendo um trabalho fantástico. Ela estava lá em Ji-Paraná, em Rondônia [na semana passada, em evento do PL Mulher]. Ela aprendeu [a discursar em atos políticos]. Eu não conhecia esse lado dela. Na convenção do PL do passado [em que Michelle discursou], todo mundo se assustou. Ela não foi treinada, nada", disse.