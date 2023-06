Magno Malta se irrita na CPMI do 8/1: 'Estou na escolinha?'

440

O senador Magno Malta (PL-ES), segundo vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas do 8 de janeiro, se irritou com as interrupções do deputado Abilio Brunini (PL-MT) durante a sessão desta terça-feira (27/6). “Eu tenho que gritar, é? Estou na escolinha?”





Brunini se sentou ao lado de Duarte, nesse momento, e passou a interromper a fala do parlamentar, sem que o microfone pudesse captar o tumulto. Duarte pediu mais tempo para concluir as perguntas, diante das interrupções, que se repetiram.





Senador se irritou com interrupções de deputado que não é membro da CPMI (foto: Pedro França/Agência Senado)



"Deputado Abilio! Gente, por favor! Eu tenho que gritar, é? Estou na escolinha? Por favor, deputado Abilio", repreendeu Magno Malta. "Deputado Abilio, deixe prosseguir os trabalhos, por favor. Deixe eu conduzir os trabalhos", emendou.Brunini, que não compõe o colegiado, costuma interromper parlamentares e depoentes. Por causa disso, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA), já ameaçou acionar o Conselho de Ética contra ele.

Convocado pelo colegiado por mensagens trocadas com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Jean Lawand Junior estava sendo questionado pelo deputado Duarte (PSB-MA) sobre as diferentes versões apresentadas para a motivação das mensagens.