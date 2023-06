Censo confirma aumento irregular do número de vereadores em BH

Câmara Municipal vai manter cadeiras a mais

Para votar e aprovar a proposta de emenda 7/2023, o Legislativo se baseou numa estimativa populacional do IBGE de 2021. Por ela, Belo Horizonte teria 2.530.701 habitantes.

O presidente da CMBH, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), informou ao Estado de Minas que para a eleição municipal de 2024 serão consideradas 43 cadeiras e não 41.

"O princípio constitucional da anualidade, que impede mudanças nas regras do pleito um ano antes do início do período eleitoral, faz com que qualquer outra mudança que se pretenda promover agora não tenha validade para a próxima eleição. Portanto, será tarefa da próxima Legislatura considerar os dados mais recentes divulgados pelo IBGE sobre a população de Belo Horizonte", declarou.