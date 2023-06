Secretário Igor Eto é exonerado por Zema

440

Igor teria sido exonerado devido à insatisfação do governo com sua atuação junto aos parlamentares (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - agosto/2022)

Leia: Nikolas defende 'quebra de sigilo' de Lula e Flávio Dino em CPMI O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, foi exonerado ontem pelo governador Romeu Zema (Novo). A pasta, responsável pela articulação entre o Executivo e o Legislativo mineiro, será comandada interinamente por Juliano Fisicaro Borges, atual secretário de Estado adjunto de Governo. Em nota, o governador agradeceu a atuação do secretário que, segundo ele, teve papel importante na aprovação de projetos como a reforma administrativa e o acordo de Brumadinho. "Eto aceitou um desafio muito complexo para qualquer governo e conduziu sua atuação a partir de uma articulação sensível. Só tenho a agradecê-lo”, afirmou o governador Romeu Zema em nota à imprensa.

Igor teria sido exonerado devido à insatisfação do governo com sua atuação junto aos parlamentares. Projetos importantes como o Regime de Recuperação Fiscal, considerado prioridade pelo governo, não avançaram no Legislativo, e outros, já aprovados, como o que previa a extinção da Fundação Caio Martins (Fucam), não foram votados como o governador Zema desejava.





O governador não anunciou ainda o substituto oficial. Rumores citaram como possível substituto o ex-deputado federal Lucas Gonzalez, do mesmo partido de Zema. Gonzalez não confirmou sua indicação, mas seu nome já sofre veto por parte dos aliados do governo, que o consideram não muito articulado para o cargo.





Formado em administração de empresas e com atuação no setor privado como analista comercial e coordenador político, Eto assumiu a Segov em 2020, após exercer, por 1 ano e 3 meses, o cargo de secretário-geral. "Deixo a Secretaria de Governo hoje, em comum acordo com o Governador Romeu Zema, para seguir outros desafios. Agradeço a todos com quem tive o prazer de trabalhar nesses últimos anos, em especial deputados, prefeitos e servidores da Segov. Ao governador Romeu Zema, toda a minha lealdade", afirma Igor Eto.