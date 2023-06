Nikolas defende 'quebra de sigilo' de Lula e Flávio Dino em CPMI

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), defendeu nesta terça-feira (27/6), durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, nesta terça-feira (27/6), a quebra dos sigilos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça, Flávio Dino. A fala corrobora a tese do núcleo bolsonarista no Congresso de que houve omissão por parte do governo federal durante o ataque aos Três Poderes.