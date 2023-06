Processo de danos morais de Bolsonaro contra Lula é extinto pela Justiça

440

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) processou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após ele citar a mansão de US$ 8 milhões do ex-ajudante de ordenes, o tenente-coronel Mauro Cid (foto: Sergio Lima / AFP e SILVIO AVILA / AFP) Em decisão publicada nesta terça-feira (27/6), o juiz titular da 4ª Vara Cível de Brasília Giordano Resende Costa extinguiu, sem resolução do mérito, o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais.









Ação deve ser contra a União

Os advogados de Bolsonaro argumentaram que, apesar de Lula não ter citado nomes, é claro que a intenção foi "atingir pessoalmente o autor e sua honra". Eles disseram ainda que não há qualquer relação entre o ex-presidente e o imóvel da família Cid.

Segundo o juiz Giordano Resende Costa, o processo foi extinto por entender que, como as falas de Lula ocorreram no exercício do cargo de presidente da República, a ação de Bolsonaro deve ser realizada contra a União.





"Reconheço, portanto, de ofício a ilegitimidade passiva do requerido já que a suposta prática do ato se deu no exercício do cargo em evento público oficial. Assim, eventual pretensão de indenização deverá ser agitada em desfavor do Estado", escreveu o juiz.