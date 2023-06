Forças de Segurança Pública pedem reajuste salarial ao governo

432

Policiais pedem reajuste salarial (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil)

A frente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais foi espaço de reivindicação e protesto das Forças de Segurança Pública mineiras na manhã desta terça-feira (27/6). Estavam presentes no local agentes da Policia Civil, Militar e Rodoviária, além do Corpo de Bombeiros.

A principal denúncia é com relação ao reajuste salarial. Segundo Wemerson Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais (Sindpol- MG), os servidores não têm reajuste desde 2015. Até 2022, o valor de recomposição seria de 35,44%.

Confira nota na íntegra do Governo de Minas





“O Governo de Minas tem como diretriz a manutenção permanente do diálogo aberto com todas as categorias, sempre levando em conta as necessidades dos servidores e o importante trabalho prestado por eles ao Estado, e preza pela interlocução direta com as entidades representativas do funcionalismo, prática recorrente nesta gestão.





Sobre a recomposição salarial para os servidores, o Governo de Minas informa que, embora deseje manter a recomposição salarial das perdas inflacionárias para o funcionalismo a cada exercício, essa definição depende ainda, nesse momento, de equilíbrio financeiro que garanta a disponibilidade de recursos em caixa para poder ser efetivada, sendo, dessa forma, objeto de estudos permanentes por parte do Executivo.”