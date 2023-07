CPMI do 8/1: Mauro Cid nega relação pessoal com Bolsonaro

Mauro Cid depõe hoje na CPMI dos atos golpistas (foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados )

O tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro que não tinha uma relação pessoal com o ex-chefe do Executivo. Mauro Cid é ouvido na comissão, nesta terça-feira (11/7). Na ocasião, o militar detalhou como é a escolha dos Ajudantes de Ordem, e ressaltou que não participava de reuniões políticas.