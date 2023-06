CPMI: Lawand diz que não foi fardado porque depõe sobre atos de 'cidadão'

440

Coronel da ativa trocou mensagens com Mauro Cid clamando por um golpe de estado (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)





No entanto, apuração do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, revelou que o comando do Exército determinou que o coronel não fosse fardado ao depoimento. Segundo assessores do comandante Tomás Vieira Paiva, as ações do coronel "não representam" o Exército.





Ao Correio, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que "não houve uma orientação específica do Exército Brasileiro a respeito do traje com o qual o Coronel Jean Lawand Jr deveria comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa decisão coube exclusivamente ao citado militar".





Na segunda-feira (26/6), a CPMI ouviu o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Jorge Eduardo Naime, que compareceu ao colegiado com a farda utilizada na PMDF — apesar de estar preso na Academia Militar desde fevereiro deste ano.

O coronel do Exército Jean Lawand Júnior, segundo depoente da semana na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8/1, compareceu ao colegiado com terno. O motivo de não depor vestindo farda foi questionado pela senadora Soraya Thronicke (Pode-MS). “Gostaria de questionar ao depoente, que é um militar da ativa, por que não está fardado aqui hoje”, disse Soraya.