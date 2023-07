Prefeito de cidade mineira denunciado por contratar servidores sem concurso

A Justiça recebeu uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra Melquíades Araújo (SD), prefeito de Jacutinga, cidade localizada no Sul de Minas.

Segundo a denúncia do Ministério Público, durante o mandato anterior de Araújo, entre 2017 e 2020, o prefeito admitiu servidores contratados dentro da prefeitura, ao invés de realizar concurso público.

De acordo com a denúncia, a cidade, que tem pouco mais de 23 mil habitantes, chegou a ter 1.375 servidores contratados. Esse número corresponde a 60% do total de servidores da prefeitura.





"Os contratos, em sua maioria, não preenchiam os requisitos legais exigidos para a contratação temporária pela Administração Pública e, para além da irregularidade legal, constituíam prática sistemática de sucessivas administrações", informou o MP.

Além disso, o Ministério Público apontou que o gasto anual com o salário dos servidores contratados aumentou mais de 50% entre 2017 e 2020.

Gasto anual da prefeitura de Jacutinga com salário de servidores

- 2017: R$ 13.855.732,21 - 2018: R$ 16.065.677,55 - 2019: R$ 17.954.267,56 - 2020: R$ 20.492.645,48

O MP também informou que propôs ao prefeito a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com proibição de contratação de novos servidores e realização de concurso público. No entanto, Melquíades Araújo não respondeu ao MP no prazo determinado pelo órgão.

O jornal Estado de Minas tentou contato com o prefeito Melquíades Araújo, mas até o fechamento desta reportagem, não teve retorno.