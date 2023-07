Gustavo Valadares: 'Este governo não tem receio de defender privatizações'

440

Gustavo Valadares afirma que deputados da base precisam "vestir a camisa" das privatizações (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG)









O secretário, no entanto, pregou cautela ao dizer que é preciso discutir o tema com responsabilidade e “temperança”. “Nós não podemos dar um passo maior do que a perna, mas são projetos que precisam ser tratados na Assembleia como prioridade”, continuou Valadares.









Valadares, no entanto, não pontua uma hierarquia para discutir as empresas, e afirma que ambas são prioridade. “O governo tem a sensibilidade de entender que nós não podemos fazer tudo de uma vez. Uma delas (estatais) caminhará primeiro, ainda não definimos qual será. A ideia é que a gente tenha esse norte das privatizações como algo importante para o segundo semestre”, completou o secretário.

No próximo dia 18 de julho, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) interrompe os trabalhos para um recesso de meio de ano, retornando no início de agosto para o segundo semestre da legislatura. Segundo o novo secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares (PMN), um dos principais focos de trabalho será retomar as conversas sobre as privatizações de empresas estatais.