Deputada bolsonarista bate continência para Mauro Cid na CPMI

Durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) prestou continência ao tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é ouvido hoje (11/7) pela comissão na condição de testemunha.

Waiãpi integra a base bolsonarista da Câmara. Antes de ser deputada federal, foi a primeira indígena a integrar as Forças Armadas, chegando a patente de segunda-tenente. Ela também foi secretária nacional da Saúde Indígena, e participou do governo de transição do ex-presidente Bolsonaro.

Mauro Cid na CPMI

Deputada bolsonarista Silvia Waiãpi bate continência para Mauro Cid na CPMI dos atos golpistas (foto: Reprodução/YouTube)

Mauro Cid está preso desde o dia 3 maio, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de fraude no Ministério da Saúde e falsificação de cartões de vacinação de COVID-19 para a família dele e a família de Jair Bolsonaro.

Ele também é investigado por trocar mensagens de teor golpista com outros funcionários do governo e planejar um golpe de Estado para manter Bolsonaro no Poder. Além disso, também é investigado por participação no caso das jóias sauditas.