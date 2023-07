Lula: 'A gente não negocia com o centrão, negociamos com partidos'

Durante a live semanal desta terça-feira (11/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre sua satisfação com a R eforma Tributária aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana mas criticou a forma que a nas negociações são vistas no Brasil

Lula disse que “aqui no Brasil a negociação é tratada de forma pejorativa” pela população e pela imprensa, mas que é um processo natural da política. Ele também afirmou que é equivocada a ideia de que o governo negocia com o “centrão”: "A gente não negocia com o centrão, o centrão não é um partido. Nós negociamos com partidos"