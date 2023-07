CPMI do 8/1: Mauro Cid recusa responder perguntas sobre cartão de vacina

Mauro Cid depõe hoje na CPMI dos atos golpistas (foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados) O tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo ouvido hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. No entanto, conforme permitido pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), ele está evitando responder a algumas perguntas.





Desde o início da oitiva, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão, vem questionado o tenente-coronel sobre as acusações de fraude nos sistemas do Ministério da Saúde para inserção de dados falsos em cartões de vacina de membros de sua família e da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.









"Compreendo e respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero minhas manifestações iniciais. Em razão do escopo das investigações que eu já mencionei e de acordo com a orientação da minha defesa técnica, e da ordem do habeas corpus, permanecerei em silêncio", respondeu ao final de cada pergunta.

Em junho, Mauro Cid tentou conseguir um habeas corpus para não comparecer à CPMI. A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela obrigatoriedade do comparecimento de Cid, mas manteve o direito de o tenente-coronel permanecer calado durante a oitiva.





Mauro Cid na CPMI









"Minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próximo ao presidente que não é objeto de sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares", destacou o tenente-coronel.