Bolsonaro presta quarto depoimento à PF nesta quarta-feira

Inelegível por oito anos, Bolsonaro ainda enfrente acusações criminais na justiça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta, , nesta quarta-feira (12/7), seu quarto depoimento à Polícia Federal (PF) desde que deixou o Planalto. A oitiva ocorre no inquérito que investiga um plano de um suposto golpe de Estado denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).









Ao gravar o ministro Moraes, o plano tinha como objetivo obter provas para anular o resultado das eleições presidenciais de 2022. O plano rendeu um inquérito contra o senador e, em junho, ele viu a PF cumprir mandados de busca e apreensão no seu gabinete em Brasília e no Espírito Santo.





Ao longo do ano, Do Val apresentou diversas versões sobre o encontro com Bolsonaro e Silveira, “revezando” a atribuição do encontro golpista entre os dois parlamentares. Em um momento ele disse que o ex-presidente “ouviu tudo e ficou calado”, em outro que ele teria disponibilizado o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para o plano.





Do Val já prestou depoimento à PF e agora afirma que a versão oficial foi dada aos agentes. Segundo ele, as outras versões eram “estratégia de persuasão” contra a imprensa.





Moraes agora quer os esclarecimentos de Bolsonaro sobre a reunião.