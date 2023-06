Marcos do Val diz que Moraes deveria ser investigado pelo 8 de janeiro

440

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria ser investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Durante reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), o parlamentar se defendeu por também ser alvo das apurações que correm na corte.









O senador afirmou que Moraes sabia com antecedência sobre os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes e que ele estava sendo parcial na condução do inquérito. “Uma das maneiras de calar um senador é inserir no inquérito. Não há contribuição minha para tal. Se eu estou sendo investigado ele também deveria”, continuou.





Marcos do Val ainda ressaltou que a apreensão do seu celular causou um problema entre Moraes e o Senado, dizendo que a casa legislativa fez um documento imputando as irregularidades do ministro no inquérito.