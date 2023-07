Vice-líder da PBH na Câmara deixa posto em semana de votos decisivos

440

Porto afirma que, mesmo fora da liderança, seguirá na bancada governista (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O vereador Wanderley Porto (Patriota) pediu, nesta segunda-feira (10/7) a saída do cargo de vice-líder da bancada governista da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A mudança no bloco que representa a prefeitura no Legislativo acontece na semana em que a casa decide os vetos do prefeito Fuad Noman (PSD) ao projeto de subsídio dos ônibus da capital e após reviravoltas dentro do grupo em votações no plenário.









A saída acontece pouco mais de duas semanas após a bancada da prefeitura na Câmara se dissolver durante a votação do PL 538/2023, que previa o pagamento de subsídio às empresas de ônibus da capital em troca de, entre outras contrapartidas, da redução da passagem na cidade.





O projeto em questão foi a plenário em 2º turno em 23 de junho e teve um pacote de emendas votadas em destaque pelos vereadores. Essas medidas tratavam sobre o transporte suplementar na capital, os micro-ônibus amarelos que circulam pelos bairros, e a bancada da prefeitura orientou seus parlamentares a votarem contra. O resultado mostrou um colapso do grupo, com 37 votos favoráveis e apenas 3 contrários a medidas como o repasse de 10% do subsídio de R$ 512 milhões a esse tipo específico de transporte.





Na ocasião, o próprio Wanderley Porto votou contra a orientação da prefeitura. Seguiram o governo apenas os parlamentares do PDT: Miltinho CGE, Wagner Ferreira e Bruno Miranda. O projeto aprovado na Câmara chegou a Fuad Noman na semana passada e foi parcialmente sancionado . Os trechos relacionados ao transporte suplementar foram rejeitados pelo prefeito e os vetos voltam para votação na Câmara nesta quarta-feira (12/7).





À reportagem, Porto reiterou o informado no pedido de saída do posto de vice-líder, dizendo ter a sensação de dever cumprido na função. O vereador ainda disse que os vetos da prefeitura foram decididos a partir do negociado entre Legislativo e Executivo que votará por sua manutenção na quarta-feira.





“O primordial é cumprir o acordo e, quando foi feito o acordo entre Câmara e prefeitura foi feito, esses itens não estavam colocados. Veio para votação, teve a emenda e até votei a favor. Mas como o entendimento é que não dava para contemplar os pontos em questão, vamos manter a decisão da prefeitura. Continuo na base do governo”, afirmou.





O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido), elogiou a decisão de Porto ao abandonar a vice-liderança do governo. Ao Estado de Minas, o vereador criticou a relação entre o prefeito e os parlamentares da base governista.





“Acho que meu amigo e colega vereador Wanderley Porto (Patriota) tomou a decisão correta ao abrir mão da vice-liderança, pois esse é um governo que ainda não entendeu como é lidar com um parlamento independente e confunde vereadores com funcionários querendo tratar-nos como subordinados. Dessa maneira, não se lidera. Dessa maneira, tenta-se impor vontades e isso, numa cidade que se quer democrática, não pode ocorrer”, disse.





A reportagem tentou contato com o líder de governo Bruno Miranda e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Até a última atualização desta matéria, não houve respostas.