BH: Fuad explica mudanças na lei de transporte e vetos na tarifa zero

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), acompanhado do superintendente de Mobilidade, André Dantas, e do procurador-geral do município, Hércules Guerra, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (6/7) para explicar as mudanças no transporte público da capital a partir da publicação da Lei 11.458.









Além do subsídio e do reajuste tarifário, o prefeito aprovou as contrapartidas acordadas com a Câmara. Na lista estão itens como a tarifa zero para vilas e favelas ; passe livre para estudantes e pessoas em tratamento de saúde; auxílio-transporte para famílias em situação de vulnerabilidade extrema e mulheres vítimas de violência; e o aumento de 10% nas viagens.





O aumento nas viagens e a compra de 420 novos ônibus terá prazo até dezembro para serem concretizados. "Quer dizer que tudo isso passa a valer na segunda-feira? Claro que não, é um processo que vai acontecer ao longo do ano", disse Fuad.





À frente da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), André Dantas afirmou que a nova lei tem duas alterações importantes em relação às regras anteriores. Uma delas é a remuneração das empresas a partir da produção quilométrica e não do número de passageiros. A outra é a transferência da prerrogativa de definir os itinerários e horários das viagens à prefeitura e não às concessionárias.





Vetos





Por outro lado, foram vetados o repasse de 10% do valor do subsídio ao transporte suplementar, os microônibus que circulam nos bairros da capital, e a tarifa zero aos domingos e feriados.





Sobre o transporte suplementar, Fuad afirmou que o repasse de 10% traria complicações jurídicas ferindo decisões prévias do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Lei de Responsabilidade Fiscal do município.





Questionado sobre a gratuidade aos domingos e feriados, André Dantas disse que a proposta incluída no projeto não era suficiente para explicar a viabilidade da medida, justificando o veto da prefeitura. O superintendente também disse que a ideia pode ser analisada em outro momento.





"A questão de gratuidade tem que aer muito responsavelmente analisada. Em um mundo utópico ele nos levaria a dar tarifa zero de forma generalizada. Isso tem um custo. A população de Belo Horizonte tem que saber que esse custo irá para ela. Estamos dispostos a fazer esses estudos, mas eh acho que tem que ter um debate sério para contemplar isso de forma responsável. Eu não sei realmente como chegaram a esses valores e lamento que crie uma expectativa equivocada de que é possível fazer isso dessa forma" disse Dantas.





Os trechos vetados agora voltam à Câmara Municipal. São necessários três quintos dos vereadores, ou seja, 25 votos para derrubar as decisões do prefeito. Tanto no caso da gratuidade aos domingos e feriados como o do repasse ao transporte suplementar, a votação em plenário terminou com a aprovação das medidas por 37 a 3 em 2º turno, 12 parlamentares a mais que o necessário para reverter o veto do Executivo.