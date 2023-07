Reforma tributária: Tarcísio é escoltado para fora de reunião com o PL

440

Apesar da oposição do PL, reforma deve ser aprovada na Câmara dos Deputados (foto: Alan Santos/PR - 11/09/2020)

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro (PL), precisou sair escoltado de uma reunião com a bancada do Partido Liberal (PL) sobre a reforma tributária, nesta quinta-feira (6/7). O chefe do Executivo paulista tentava convencer os líderes a liberar os parlamentares na votação da proposta. O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro (PL), precisou sair escoltado de uma reunião com a bancada do Partido Liberal (PL) sobre a reforma tributária, nesta quinta-feira (6/7). O chefe do Executivo paulista tentava convencer os líderes a liberar os parlamentares na votação da proposta.









Apesar de Bolsonaro ter informado que seu partido, o maior da Câmara com 99 deputados, votaria contra as mudanças no sistema tributário brasileiro, a rejeição não parece ser mais consenso entre os políticos. Após dias de negociação com governadores e parlamentares, a expectativa é de que a reforma seja aprovada em primeiro turno nesta quinta.





Mais cedo, Tarcísio afirmou que o Republicanos está fechado favoravelmente à aprovação . “Estamos convictos com aquilo que a reforma está trazendo, com a simplificação que vai proporcionar o crescimento de empresas à geração de empregos. Vamos para frente que o Brasil vai ganhar", disse o governador.





A melhora do clima ocorre em meio à liberação de recursos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o próprio PL seria um dos partidos mais beneficiados.