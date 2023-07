R$ 8 mil a mais: vereadores de Uberaba aprovam aumento no próprio salário

440

O salário dos vereadores foi de cerca de R$ 12,5 mil para quase R$ 21 mil, a partir da próxima legislatura (foto: Câmara de Uberaba/Flickr/Divulgação) Por 11 votos a 9, a Câmara Municipal de Uberaba (CMU) votou favorável ao aumento salarial dos vereadores, de R$ 12.482,60 para R$ 20.864,78, a partir de 1º de janeiro de 2025. A votação do projeto de lei aconteceu durante reunião da noite dessa quarta-feira (5/6).



Segundo o projeto, de autoria da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, o valor apresentado está dentro do limite constitucionalmente fixado. "O subsídio dos vereadores de municípios que possuam de 300.001 a 500 mil habitantes deve ser correspondente a 60% do subsídio dos deputados estaduais, que no Estado de Minas Gerais, equivale a R$ 34.774,64."



Além disso, o projeto destaca que “a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores, conforme parágrafo 1º do art. 29-A da Constituição Federal”.

Vereadores de Contagem também aprovara reajuste de 60% no próprio salário A votação de aprovação do projeto durou cerca de cinco minutos, e, mesmo os vereadores que votaram contra, não fizeram contestações em plenário.



“Eu acho que para a gente discutir salário de vereador, antes disso a gente precisa ter uma saúde digna, médicos bem pagos e uma guarda municipal bem paga”, comentou nas redes sociais o vereador Tulio Michelli (Solidariedade), que votou contra o projeto.



Já o vereador Cabo Diego Fabiano (PP) ressaltou que, assim como ele, os vereadores que votaram a favor do reajuste não votaram o aumento do próprio salário. “Nós precisamos valorizar o cargo que, desde 2011 não teve qualquer tipo de aumento, que é para a próxima legislatura. Se o salário se mantém desatualizado, as pessoas técnicas qualificadas e bem intencionadas estarão cada vez mais afastadas da política”, considerou.



Vereadores que votaram a favor:



• Alessandra do Abrigo dos Anjos (Podemos)

• Almir Silva (União Brasil)

• Baltazar da Farmácia (União Brasil)

• Cabo Diego Fabiano (PP)

• China (PMN)

• Denise da Supra (Patriota)

• Elias Divino (Podemos)

• Fernando Mendes (MDB)

• Lu Fachinelli (União Brasil)

• Pastor Eloisio (PTB)

• Samuel Pereira (MDB)



Parlamentares que votaram contra:



• Anderson Dois Irmãos (PSD)

• Caio Godoi (Solidariedade)

• Cleomar Barbeirinho (PP)

• Ismar Marão (PSD)

• Luizinho Kanecão (PDT)

• Marcos Jammal (MDB)

• Rochelle Gutierrez (PP)

• Túlio Micheli (Solidariedade)

• Varciel Borges (PP)