Vereadores de Contagem aprovam reajuste de 60% no próprio salário

O presidente da Casa, vereador Alex Chiodi (Solidariedade), defendeu que o último reajuste no subsídio dos vereadores ocorreu em 2008 e que a correção aprovada hoje é inferior à inflação acumulada no período.

Para 2025, quando passará a valer o novo salário, é esperado que a Câmara conte com quatro vereadores a mais, totalizando 25. A mudança, aprovada no fim de 2022, foi justificada pelo aumento da população de Contagem, já que a lei prevê que cidades com mais de 600 mil habitantes podem ter até 27 vereadores eleitos. A cidade tem uma população estimada em 669 mil habitantes.