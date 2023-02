Vereadores de Uberlândia vão receber quase R$ 30 mil por mês em 2025

Vereadores recompuseram salários atuais e terão outro aumento dos ordenados para 2025 (foto: Divulgação/Aline Rezende/Câmara de Uberlândia) Os vereadores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aprovaram nesta quarta-feira (15/2) uma já esperada recomposição salarial para o atual mandato e um aumento nos ordenados de 48% para a próxima legislatura. Com isso, em 2025, os vereadores vão receber ordenados mensais de R$ 26 mil. Apenas sete dos 27 legisladores foram contra o reajuste na votação.





Com a atualização monetária, os vereadores tiveram os salários do atual mandato reajustado em 16%, passando o ordenado de R$ 15 mil para R$ 17,5 mil. Essa atualização foi o primeiro aumento desde o início do mandato 2013-2015 no legislativo do Município do Triângulo Mineiro.





Leia também: TikTok relata 10,5 mil vídeos golpistas derrubados em 8/1 Válido já para o mês de fevereiro, apenas com os salários e encargos desse reajuste, o impacto será de quase R$ 10,4 milhões para o atual orçamento. Quatro vereadores foram contrários: Antônio Augusto Queijinho (Cidadania), Odair José (Avante), Anderson Lima (DC) e Cláudia Guerra (PDT).

R$ 26 mil em 2025





Já o reajuste real dos salários pra a próxima legislatura teve como parâmetro o limite de 75% dos salários dos deputados estaduais em Minas Gerais. Com isso, os vereadores que se reelegerem e os novos legisladores escolhidos nas eleições 2024 passarão a ter salários no ano seguinte de exatos R$ 26,080,08.

O projeto de Lei ainda prevê que o valor do subsídio poderá ser atualizado a cada ano, por portaria baixada pela presidência da Câmara, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

No texto há a garantia de décimo terceiro salário aos vereadores e as férias remuneradas com direito ao abono de um terço.

Votação simbólica e sem posicionamento





Ambas as votações foram simbólicas, sem que os votos dos vereadores fossem mostrados no painel da casa. Sobre o reajuste de 48%, sete deles se manifestaram contrários, informando à mesa diretora o posicionamento: Antônio Augusto Queijinho (Cidadania), Odair José (Avante), Anderson Lima (DC) e Cláudia Guerra (PDT), Raphael Leles (União), Leandro Neves (PSDB) e Gláucia da Saúde (PSDB).

Nenhum vereador ou membro da mesa diretora conversou com a reportagem.