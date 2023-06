Ex-secretário de Uberaba condenado por desvio de verbas

Fahim Sawan, ex-secretário de Saúde de Uberaba, recebeu uma condenação em primeira instância de nove anos e dois meses de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado, devido a irregularidades na aquisição de medicamentos para a cidade entre 2013 e 2014. A condenação ocorre após uma solicitação feita em 2022 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo o portal g1, além de Sawan, outros envolvidos no caso também foram condenados: João Lisita Neto, ex-subsecretário de Saúde; Rômulo Batista Cassiano, ex-assessor de Saúde; além dos empresários Sérgio Augusto Mathias Júnior, Leandro de Melo Freitas Narciso e Érik Luiz Goulart Rodrigues. Eles são acusados de peculato desvio, organização criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações, podendo recorrer da decisão em liberdade.

De acordo com o promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba, José Carlos Fernandes Junior, os réus se uniram com o propósito de desviar recursos da saúde municipal, criando um esquema ilícito de dispensa de licitação e direcionamento na aquisição de medicamentos e materiais médicos. O MPMG sustenta que, ao final do processo, será provado que os itens adquiridos e pagos nunca chegaram de fato à farmácia ou ao estoque da Prefeitura.