Prefeita de Uberaba divulga os xingamentos que recebe em redes sociais

Postagem com os xingamentos divulgado hoje (8/3) pela prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) No Dia Internacional da Mulher, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), decidiu divulgar em suas redes sociais os xingamentos que já recebeu durante seu mandato.



Segundo a Segundo a prefeita , esses são exemplos das mensagens que chegam nas redes sociais dela, mas muitas mulheres também passam por isso.



“Nós temos que lidar e conviver com esse tipo de ataque misógino, machista e que reforça o desrespeito que ainda existe contra nós, mulheres, principalmente, quando estamos em cargos ocupados, historicamente, por homens”, disse ela.



Ainda conforme a postagem, a primeira mulher a administrar a maior cidade do Sul do Triângulo Mineiro ressalta que esse tipo de ataque, que diminui e descredibiliza, muito mais pelo simples fato de ser mulher, não a abala.



“Sigo firme e focada no propósito de trabalhar, diariamente, pela nossa cidade e por cada um e cada uma que vive aqui. Também por aqueles que torcem contra. A mulher pode ser o que quiser e estar onde quiser!”, finalizou o texto da postagem.



A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba sobre quais foram as providências tomadas após os xingamentos e supostas ameaças sofridas pela prefeita.



Confira a resposta na íntegra:



“Há cerca de um ano a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, vem sendo alvo de xingamentos, agressões verbais e ameaças, na rede social, seja no seu perfil privado, da Prefeitura ou mesmo em postagens de outros perfis. Dentre as providências tomadas pela chefe do Executivo estão o registro em boletim de ocorrência desses ataques.



A revelação dos casos, por meio do seu perfil pessoal, no Dia Internacional da Mulher, foi um meio encontrado pela prefeita para alertar que muitas mulheres são vítimas de agressão pelo simples fato de serem mulher. Ou porque ocupam espaços antes apenas destinados aos homens”.

Primeira mulher a administrar Uberaba



A empresária e arquiteta brasiliense Elisa Gonçalves de Araújo, de 40 anos, foi para Uberaba aos 11 anos.

Ela é a primeira mulher a comandar o Executivo da cidade do Triângulo Mineiro e a candidata mais jovem a chegar ao cargo.

Elisa contou com o apoio do governador Romeu Zema (Novo) para derrotar o jornalista e empresário Tony Carlos (PTB), de 54 anos, com 57,36% dos votos válidos, contra 42,64% do adversário.

Casada e com um filho de 9 anos, Elisa foi também a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Vale do Rio Grande (2017/ 2020).

A prefeita de Uberaba é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em gestão de negócios.