Um dia após saída de vice-prefeito, Uberaba exonera secretário de saúde

O médico anestesiologista Sétimo Bóscolo foi secretário da Saúde de Uberaba entre o início de 2021 e final de fevereiro desse ano (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Um dia após o vice-prefeito de Uberaba, Moacyr Lopes (Podemos), renunciar ao cargo, por meio de carta , foi a vez do anúncio do pedido de exoneração do secretário Municipal de Saúde, o médico anestesiologista Sétimo Bóscolo. A saída dele foi confirmada pela Prefeitura de Uberaba no início da noite de ontem (24/2) através de publicação do Diário Oficial do Município.

“Quero que nossa líder tenha liberdade de fazer as mudanças necessárias.

Dediquei-me, ao máximo, ao projeto político que compõe o governo da prefeita. Acredito no propósito dela e de todos os colegas que até aqui caminharam comigo.

Tenho a minha integridade profissional e pessoal. Nasci e fui criado em Uberaba, também criei meus filhos e agora crio os meus netos, e me orgulho muito de tudo que fiz em prol de Uberaba”, considerou o ex-secretário da Saúde de Uberaba.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, por meio de sua assessoria de imprensa, agradeceu Bóscolo pela dedicação à Pasta. “Tenho muita gratidão ao Dr. Sétimo que sempre esteve disponível, principalmente nos momentos mais difíceis que vivenciamos durante a pandemia”, declarou a prefeita que, por enquanto, não anunciou quem será o novo secretário de Saúde de Uberaba.

Quase R$ 215 mil teriam sido desviados da conta da Saúde de Uberaba

A Prefeitura Municipal de Uberaba acionou a Polícia Civil nesta sexta-feira (24/2) para denunciar uma divergência de saldo de R$ 214.996,69 nas contas vinculadas da Secretaria de Saúde.

A divergência foi identificada durante a conciliação bancária mensal das contas, que apontou três transações de origem não comprovada, que teriam sido realizadas nos dias 12, 13 e 16 de janeiro de 2023.

Segundo a prefeitura de Uberaba, o secretário Sétimo Bóscolo compareceu a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) da cidade, onde o gerente da instituição disse que a transação foi feita mediante solicitação via email, que tinha como remetente o endereço saudeuberaba.mg@outlook.com, e que os documentos de solicitação estavam em papel com os logotipos da Prefeitura e também do Conselho Municipal de Saúde, supostamente assinados pelo secretário e pela presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Janete Maurília de Almeida, cuja gestão foi encerrada no primeiro trimestre de 2022.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) declarou que instaurou inquérito policial após denúncia feita por Bóscolo, que ainda era considerado secretário de Saúde de Uberaba. "Um Inquérito Policial foi instaurado visando a completa apuração do caso e, ainda, verificar se houve uma possível fraude no sistema bancário, que deixou um rombo de quase R$ 215 mil nos cofres públicos do município.

A PCMG esclarece que a investigação encontra-se em andamento com a realização de oitivas e diligências. Outras informações serão repassadas após a conclusão dos trabalhos de polícia judiciária para não comprometer o andamento do feito", diz a nota.

Com relação ao suposto crime, a Secretaria de Saúde de Uberaba divulgou a seguinte nota à imprensa local:

“SMS informa que identificou, em janeiro, transação bancária em contas do Fundo Municipal de Saúde, via Caixa Economia Federal, para contas de pessoa física, sem verificação e autorização do Município. A Secretaria não realiza transferências bancárias por e-mail e o Conselho Municipal de Saúde não ordena despesas do Fundo Municipal de Saúde. A ocorrência está em investigação pelas Polícias Civil e Federal, além disso, a Caixa Econômica Federal comunicou pessoalmente a administração da Secretaria Municipal de Saúde que um procedimento interno foi instaurado para averiguar o fato e posterior tomada de medidas. O Município aguarda o ressarcimento pela instituição financeira aos cofres públicos junto a conta vinculada à SMS".