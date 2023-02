Vice-prefeito de Uberaba renuncia ao cargo e publica carta

'Vejo que, entre o que era plano de governo eleitoral e as ações e o ritmo do governo, há um abismo', lamentou o ex-vice-prefeito de Uberaba, por meio de carta (foto: Jairo Chagas) O vice-prefeito de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Moacyr Lopes (Podemos), divulgou na tarde dessa quinta-feira (23/2) uma “carta aberta ao povo de Uberaba” na qual afirma que renunciou ao cargo. Em seguida, um ofício da renúncia foi encaminhado à Câmara Municipal da cidade.

“Acreditei que seria possível realizar uma gestão digna, eficiente e que valorizasse a prata da casa. Porém, desde os primeiros dias de governo, fui sendo deixado de lado, seja na realização de atos e ações ou somente para opinar e trazer ideias e soluções”, diz trecho da carta, que não especificou em quais atos e ações ele foi deixado de lado.

A Prefeitura de Uberaba declarou, em nota, que a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) recebeu a renúncia do vice-prefeito Moacyr Lopes com serenidade e compreensão.

“A chefe do Executivo Municipal agradece a caminhada em 2020 e o período em que Moacyr esteve como vice-prefeito de Uberaba e lhe deseja sucesso e boa sorte”, finaliza a nota.

A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba se existe a possibilidade de um possível substituto a Lopes, mas não obteve reposta.

Confira na íntegra a carta do ex-vice prefeito de Uberaba:

“Venho, através desta, comunicar minha renúncia ao cargo de vice-prefeito. Aceitei o desafio de ser vice-prefeito nas eleições de 2020 por acreditar que seria possível mudar os rumos dessa cidade e reconstruir a cidade.

Ganhamos as eleições e começamos a trabalhar, mesmo com toda a oposição possível. Afinal, pela primeira vez na história política dessa cidade, os tradicionais grupos que a comandavam estavam fora do poder.

Acreditei que seria possível realizar uma gestão digna, eficiente e que valorizasse a prata da casa. Porém, desde os primeiros dias de governo, fui sendo deixado de lado, seja na realização de atos e ações ou somente para opinar e trazer ideias e soluções.

Aqueles que me conhecem sabem que nunca deixei de expressar minha opinião sobre um fato ou situação, seja ela certa ou errada, mesmo sendo entes do governo. Isso foi muito malvisto pelo executivo.

Afastei-me do Comitê Técnico Covid por motivos já de conhecimento público. Fui alvo de críticas de entidades e agremiações por defender a vida. E sinto-me derrotado pelo fato do poder econômico ter prevalecido nessa questão.

Vejo que, entre o que era plano de governo eleitoral e as ações e o ritmo do governo, há um abismo. Nunca serei conivente com situações onde a política e o fisiologismo sobrepõem a tomada de ações em benefício do povo.

Por várias vezes tentei mudar o rumo da nau: avisei, tentei, gritei. Sempre fui preterido. Tentei mais uma vez, sem sucesso. Não irei apontar fatos ou expor ninguém.

Desde que assumi fechei minhas redes sociais, não fiz postagem sobre qualquer ação minha pois, quem quer se dedicar ao serviço público não precisa ficar se vangloriando nas redes. O povo não é bobo mais. Por isso, deixo o governo nesta data.

Peço desculpas aquelas pessoas que votaram na chapa por mim, e que não foram nem uma ou duas, foram bem mais, embora muitos nunca quiseram reconhecer isso. Mas quem votou devido à minha pessoa e me conhece, sabe que nunca seria conivente com muitas situações atuais.

Desejo toda sorte e sucesso a Prefeita neste restante de mandato.

Cordialmente, Moacyr Lopes dos Santos”

Em 2021, Lopes anunciou saída de Comitê COVID

No início de maio do ano de 2021, Lopes anunciou a sua saída do Comitê Estratégico de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba. Na época, ele disse que decidiu sair do comitê porque não concordava com as medidas adotadas pelo município e, por isso, se afastaria do eixo estratégico do Comitê, que também tem como membro a prefeita Elisa Araújo.

Na época, Moacyr afirmou ainda que medidas mais duras precisavam ser tomadas.



"Respeito muito o cargo e as decisões da Elisa, porém, entendo que não podemos continuar deixando o cenário desta forma. Não vou mais interferir nas ações da COVID, mas continuarei desempenhando todas as demais funções que a mim foram destinadas", falou em maio de 2021.

Prefeita ficou sabendo pela imprensa que Lopes decidiu sair do seu partido

Na noite o dia 16 de março do ano passado, a prefeita de Uberaba declarou que tomou conhecimento pela imprensa da decisão de Moacyr Lopes, vice-prefeito, de deixar o Partido Solidariedade, do qual que ela faz parte.

“Se essa for mesmo a decisão dele, respeito e deixo claro que seguirei trabalhando pela cidade, construindo um grupo forte rumo a uma nova história. Eu entendo que política se faz com ações e dinamismo”, disse Elisa Araújo, em 16 março do ano passado.

Algumas horas antes da afirmação da prefeita de Uberaba, Lopes divulgou oficialmente para a imprensa local que deixaria o partido Solidariedade.



Segundo ele, a decisão foi comunicada ao deputado federal Zé Silva, que é presidente estadual do Solidariedade, alegando como motivo “incompatibilidade”.

Em setembro do ano passado, Lopes pediu afastamento do cargo

No dia 6 de setembro do ano passado , sem explicar o motivo, o ex-vice-prefeito de Uberaba protocolou um ofício na Câmara Municipal solicitando o seu afastamento do cargo pelo prazo de 120 dias.

No ofício, o vice-prefeito justificou apenas que “diante da sua atual situação no governo” solicita o afastamento.

“Os motivos são particulares (...) é uma decisão pessoal. Vou rever o rumo da minha vida”, afirmou Lopes, que não na época não havia confirmado nem descartado a possibilidade de renunciar ao cargo de vice-prefeito de Uberaba.