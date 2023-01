Servidor do IFTM Uberaba está entre presos suspeitos de atos terroristas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Campus Uberaba (foto: IFTM/Divulgação) Relação divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seap-DF) informou que o responsável pelo Setor de Lotação, Cadastro e Pagamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), em Uberaba, Robson Rodrigues Baiense, de 57 anos, está entre os presos suspeitos dos atos de terrorismo em Brasília.

Nota divulgada pelo IFTM ressaltou o seu posicionamento de repúdio a todos os tipos de atos antidemocráticos. “O envolvimento de quaisquer integrantes de sua comunidade acadêmica em tais atos não representa a instituição”, diz outro trecho na nota.

Pela rede social do suspeito é possível verificar que ele é natural do Rio de Janeiro (RJ), mora em Uberaba e é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A defesa de Baiense declarou à imprensa, por meio de nota, que a prisão dele não foi em flagrante. “Ele não foi preso no momento e no lugar do crime, mas, sim, sendo preso na área do QG- Quartel General do Exército da 11 RM - Região Militar, onde no momento da prisão não lhe foi informado que estava sendo preso, foi colocado em um ônibus com centenas de pessoas sob a alegação de que elas iriam apenas desocupar a área do QG. O Sr. Robson não participou dos crimes ocorridos, apenas veio a esta Capital Federal se manifestar de forma ordeira”.

Conforme dados do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, o servidor preso é concursado como assistente em administração do IFTM desde 2012 e recebe R$ 4.799 de salário bruto.