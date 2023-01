Terrorismo em Brasília: moradores de Uberaba estão entre os presos

Os moradores de Uberaba ainda não teriam passado por audiência de custódia (foto: PF/Divulgação)

Ao menos 10 moradores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão entre os detidos na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, sob suspeita de participação nos atos de terrorismo nas sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal no último domingo (8/1).