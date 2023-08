PF começa a emitir passaporte de emergência no Aeroporto de Confins

432

A Polícia Federal (PF) passou a emitir passaporte de Emergência no Posto de Expedição de Passaportes no Aeroporto Internacional em Confins (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) começou, neste mês, a emitir o Passaporte de Emergência no Posto de Expedição de Passaportes, localizado no Aeroporto Internacional em Confins. Esse documento, válido por um ano e não prorrogável, destina-se apenas a situações emergenciais devidamente comprovadas, não sendo emitido para fins turísticos.









Confira abaixo quais são:





1. Saúde do solicitante, do seu cônjuge ou de parente até o segundo grau;

2. Proteção do patrimônio;

3. Necessidade imprevista de trabalho;

4. Ajuda humanitária;

5. Interesse da administração pública;

6. Catástrofes naturais;

7. Conflitos armados;

8. Outra situação emergencial grave cuja causa não pode ser prevista ou evitada.





Documentos





Para obtenção do passaporte emergencial, é necessária a apresentação de documentos que comprovem a situação emergencial. O solicitante deve se submeter aos mesmos procedimentos do passaporte comum ou para estrangeiro, como a conferência e coleta das informações biográficas ou de dados biométricos.





O documento será entregue pessoalmente no posto de expedição em até 24 horas após a confirmação dos dados, respeitando os dias e o horário de funcionamento.





Além do posto no Aeroporto Internacional, o documento continua também sendo emitido no Posto de Expedição de Passaportes no Ponteio Lar Shopping, no bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul da capital mineira.