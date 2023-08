Estupro no Santo André: delegada isenta dois de participação no crime

432

Crime foi registrado em Belo Horizonte (foto: Câmera de segurança/Divulgação) A delegada Danúbia Quadros, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), informou, nesta segunda-feira (7/8), que o amigo da mulher vítima de estupro no Bairro Santo André, em Belo Horizonte, depois de um show de pagode no Mineirão, e o motociclista que ajudou a retirá-la de um carro de aplicativo, não têm qualquer envolvimento com o crime.





O amigo, ainda segundo a delegada, também entrou em contato com o irmão dela e compartilhou o status da corrida, no caso o pagamento, do bar na Pampulha até a casa dela, no Bairro Santo André.





Motorista





Em novo depoimento, o motorista contou que a mulher estava acordada quando entrou no carro e reforçou que insistiu para que o amigo que a colocou no veículo fosse com ela até o destino.





O motorista, segundo a delegada Danúbia, alegou que havia deixado a vítima no passeio e saiu para buscar um energético e, quando retornou, não a encontrou mais, e que pensou que ela tinha entrado em casa.





Esse motorista contou, também, que o telefone da mulher ficou dentro de seu carro e que, quando percebeu isso, o apanhou e pretendia pedir por ajuda, no entanto, o aparelho estava descarregado.





A delegada diz que espera pelo laudo pericial e de corpo de delito da vítima para novos esclarecimentos.





A vítima





A delegada revelou, também, novos detalhes do depoimento da vítima. “Ela contou que não tem qualquer recordação do que aconteceu durante a madrugada, que não se recorda de nada. “Era como se tudo tivesse apagado de sua memória”.





Já o suspeito de estupro segue preso.