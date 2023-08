Publicitário é o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte

432

A indicação para o título de cidadão honorário foi feita pelo vereador César Gordin. (foto: Victoria Versiani / Divulgação) Lucas Couto, gerente de Marketing, Comunicação e Eventos da Fecomércio MG, é o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte. O título foi concedido em uma solenidade realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), na noite deste domingo (6/8).









Além do vereador, a solenidade também contou com a presença do vice-prefeito de Santo Antônio do Monte, Tiago Luís da Costa, e vereadores da cidade natal do homenageado. O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, familiares de Lucas Couto, seus filhos, Bento e Maria, além de autoridades e jornalistas também marcaram presença no evento que ocorreu no Plenário Amintas de Barros da Câmara Municipal.

Leia também: PF começa a emitir passaporte de emergência no Aeroporto de Confins





Morador de Belo Horizonte desde os 14 anos, Lucas Couto tem uma trajetória profissional notável com experiência nos setores de comunicação em marketing em empresas de destaque, como a antiga Telemig, Faculdade Fumec, Faculdades do Sistema Soebras e a agência Casablanca, entre outras.





Entre os seus trabalhos relevantes, Couto atuou também como diretor executivo do Clube Atlético Mineiro, onde realizou diversos trabalhos, especialmente na captação de patrocínios e nas ações sociais junto aos torcedores. Em seu discurso emocionado, ele ressaltou a satisfação de trabalhar para o clube do coração e o empenho em tornar a torcida Galoucura autossustentável, alcançando sucesso nesse objetivo. “Dito e feito. A Galoucura vai muito bem obrigado”, afirmou.





Além de suas contribuições no âmbito esportivo, o publicitário mencionou sua passagem pela Belotur, onde obteve um patrocínio recorde para o Carnaval há dois anos. Ele afirmou: “Sinto que com este trabalho na Belotur pude retribuir de alguma maneira tudo que esta cidade fez por mim, e claro que espero fazer muito mais”.





Atualmente, Lucas Couto enfrenta novos desafios como gerente de Marketing, Comunicação e Eventos da Fecomércio MG, representando mais de 750 mil empresas dos segmentos de comércio e serviços em Minas Gerais.