Suspeito de abusar de sobrinhas e afilhada é preso em Sabará

Delegada esclareceu os fatos envolvendo a prisão do suspeito de estuprar sobrinhas e afilhadas (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 58 anos foi preso na última quinta-feira (3/8), suspeito de cometer abusos contra quatro sobrinhas e uma afilhada em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, na época dos crimes, as vítimas tinham entre 8 e 15 anos, sendo alguns casos mantidos em segredo por décadas.





A mensagem foi entregue pela garota à avó, em janeiro de 2023, durante uma viagem, dias após o ocorrido. “Ao retornarem, a avó falou para a mãe da vítima que ela tinha algo a compartilhar. A partir disso, apresentou o bilhete, e a mãe teve uma crise nervosa, porque esse suspeito já teria abusado dela também quando ela tinha 10 anos”, contou a delegada Marina Nogueira Resende Prado, responsável pela investigação.





Logo após, mais vítimas dentro da família também resolveram denunciar o investigado. “Esse bilhete foi o pontapé inicial para que outras vítimas do mesmo suposto abusador tivessem coragem de comparecer à unidade policial e relatar o crime que teriam sofrido”, disse Marina Prado





Os abusos ocorriam de diversas formas, seja por meio de atitudes até mesmo ao ato sexual, e em situações diversas, como em reuniões e viagens de família. “Esse investigado usava a relação familiar com as vítimas para praticar os abusos. Não as coagia de uma forma física, valia-se da proximidade”, observou a delegada.





O homem foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.