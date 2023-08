Leilão de 'prendas vivas' espera repetir feito do 'ovo de R$ 2 mil'

Os moradores do distrito de Baixa Quente, no município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, se reúnem, na noite do próximo sábado (12/8), no leilão beneficente que tem como objetivo arrecadar renda para a Festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá no vilarejo, de 11 a 15 de outubro.

A edição do leilão do ano passado alcançou fama nacional quando um ovo foi arrematado quatro vezes, por valores entre R$ 400 e R$ 600, o que totalizou uma arrecadação de R$ 2 mil. Depois que o fato foi revelado pelo Estado de Minas, “ovo de R$ 2 mil” viralizou nas redes sociais, ganhando destaque no país.

No próximo sábado, serão levados a leilão cerca de 200 animais, entre bezerros, porcos, cavalos e galinhas, informa Renata Júnia Almeida Oliveira, uma das organizadoras da Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2023, juntamente com o morador Valdir Gomes Camargo.

Renata Junia salienta que a expectativa é de que o leilão das “prendas vivas”, que acontecerá na rua, reúna em torno de 1 mil participantes. O distrito de Baixa Quente, distante 50 quilômetros da sede de Minas Novas, tem cerca de 2 mil moradores.

Conforme a organizadora, o arremate contará com a colaboração de pessoas naturais no distrito que se mudaram para outros estados e cresceram na vida como empreendedoras. Uma delas é Elcio Esteves, que se tornou empresário do agronegócio em Mato Grosso.



O evento contará ainda com a contribuição de um grupo que açougueiros de São Paulo que também têm origem em Baixa Quente. Eles fizeram doações para o evento e também vão arrematar bens no leilão.

“O leilão contará com a participação de pessoas de todas as classes sociais, desde pequenos produtores a grandes empresários”, afirma Renata Júnia, lembrando que o arremate é realizado há 13 anos. Já a Festa de Nossa Senhora Aparecia de Baixa Quente chega à sua 27ª edição neste ano.