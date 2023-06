Seu Lidirico, comerciante famoso no Jequitinhonha, recebe homenagem

432

Seu Lidirico e sua mulher, dona Iaiá, em sua venda (foto: Album de familia/divulgação)

Moradores de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, se reúnem na noite desta sexta-feira (23/06, para prestar homenagem ao comerciante Lidirico José de Almeida, o “seu Lidirico”, uma das figuras públicas mais conhecidas da região, que morreu sábado (17/06), aos 96 anos. A morte dele foi muito lamentada na região.

O comerciante ganhou fama nacional por causa do seu negócio, “a venda do Seu Lidirico”, um dos pontos mais tradicionais do lugar, existente há 75 anos, que foi imortalizada na letra e música do cantor repentista Miltinho Edilberto, conhecido nacionalmente.

“A Venda do Seu Lidirico, que tem de tudo e cada coisa que tem eu explico”, diz a letra, se referindo à infinidade de produtos encontrados no empório, mantido como nos tempos antigos.

Miltinho Edilberto tocou a música “É na Venda do seu Lidirico” em gravações em programas de televisão, como “Sr. Brasil”, na TV Cultura, comandado por Rolando Boldrim (falecido em novembro de 2022, aos 86 anos).

O cantor e compositor compôs a música após conhecer a venda do seu Lidirico em Araçuaí, ao fazer pesquisas sobre a rica cultura do Vale do Jequitiinhonha. Miltinho se apaixonou pelo estabelecimento tradicional do comerciante, que sempre gostava de uma boa prosa e de contar histórias do Vale. No local, entre outros atrativos, existe uma antiga cadeira de engraxate, onde os visitantes sentam para tomar cerveja.

Superação com conexão entre BH e o Vale do Jequitinhonha

Desde o dia da morte do comerciante, “seu Lidirico” recebeu uma série de homenagens. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, gravou um vídeo, lamentando a morte do morador de Araçuaí, considerado um atleticano ilustre.

O deputado estadual Doutor Jean Freire (PT) também prestou homenagem ao “seu Lidirico” na tribuna da Assembleia Legislativa, onde fez um pedido de um minuto de silêncio e enalteceu a história do comerciante, um homem simples, mas que marcou a trajetória de gerações.



Na noite de segunda-feira (19/06), houve uma apresentação de seresta na Praça do Coreto, no Centro de Araçuaí, em homenagem ao morador ilustre. Músicos da região cantaram diversas canções com destaque para “É lá na venda de seu Lidirico”. O evento contou com as presenças da viúva do comerciante, “ Dona Iaiá”, filhos, netos e amigos dele.



Natural de Novo Cruzeiro, Lidirico chegou a Araçuaí em meados da década de 1940. Casou-se com dona Iaiá, tiveram 15 filhos e dezenas de netos.



A famosa venda do seu Lidirico vai continuar funcionando após a sua morte, “tocada” por um dos filhos do famoso comerciante.