'Era uma pessoa carinhosa', diz primo de jovem morto a tiros em Neves

432

Gabriel tinha 26 anos e sonhava em ser comissário de bordo (foto: Arquivo Pessoal) A morte do jovem Gabriel Angelo Araújo, de 26 anos, na noite desse domingo (6), deixou familiares desolados e buscando por respostas. Ele foi morto a tiros por um homem de 37 anos, no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, após o carro em que estava se envolver em um atropelamento de um cachorro.





O vigilante Rafael Araújo, primo da vítima, disse que Gabriel era uma pessoa “do bem” e que estava voltando de uma festa quando tudo aconteceu. “Ele era uma pessoa muito tranquila, carinhosa, afetuosa. Era uma pessoa de um coração gigantesco, nunca fez mal a ninguém. Focado em curtir a vida, fazer a faculdade dele, que era seu sonho”, contou para a reportagem.





Gabriel trabalhava em uma empresa de agências de viagens e cursava faculdade de turismo. Ele tinha como sonho trabalhar como comissário de bordo. “Ele queria ser comissário de bordo, estava fazendo turismo e trabalhando na empresa”, disse Rafael.





Nas redes sociais, a empresa Mar e Sol Viagens, publicou uma nota nas redes sociais nesta segunda (7/8) e lamentou a morte de Araújo. "Ele era uma pessoa sensacional, cujo carisma e positividade conquistavam a todos por onde passava", destacou uma parte do comunicado. "A empresa está de luto e, em respeito à memória do Gabriel, não haverá viagens hoje", afirmou a Mar e Sol Viagens. "Ele morreu sem saber o que estava acontecendo”, lamentou o primo.





O jovem havia passado por uma tragédia familiar recente. Ele havia perdido o pai há cerca de quatro meses atrás, por um problema no coração. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas quatro anos. Filho único, Gabriel morava com uma tia e um primo. “Ele morreu sem saber o que estava acontecendo”, lamentou o primo.

Leia também: Jovem é morto a tiros depois de atropelamento de cão na Grande BH



Suspeito fugiu do local





Imagens da câmera de segurança mostraram o momento do crime. Gabriel estava em uma festa e chegava em casa com um amigo e familiares. No trajeto, o motorista do carro em que ele estava atropelou um cachorro. Ele não era o condutor do veículo.





Apesar de não ser o dono do animal, o suspeito ficou furioso e seguiu o veículo em que estava Gabriel. Ao chegar no local, o homem chegou gritando "Você que atropelou o cachorro ali em baixo, né?" e realizou os disparos.





Rafael disse que algumas pessoas contaram sobre o histórico do suspeito a ele, e que o homem tem problemas psicológicos. “Eles voltavam de uma festa, o rapaz que atropelou o cachorro dava carona pra ele. O cara é louco, totalmente descompassado. Já me falaram que era um louco mesmo, psicopata. O cachorro nem era dele, era um vira-lata da rua. Só de ter acontecido na frente da casa dele ele foi e fez isso”, contou.





Tragédia poderia ter sido maior





Quatro dos tiros efetuados pelo suspeito acertaram Gabriel. Os outros atingiram o carro e a residência em frente de onde ele estava. A casa é da tia da vítima.

Janela da casa em frente aonde Gabriel estava (foto: Arquivo pessoal)





Rafael contou que a tragédia poderia ser muito maior. Como parte das pessoas já haviam entrado no imóvel, elas não estavam na varanda, onde os tiros acertaram. “Se tivesse todos próximos na casa, ele tinha chegado e atirado em todo mundo. Ele nem perguntou, atirou para matar mesmo. Reconheceu o carro, viu quem era e chegou atirando. Como uma das pessoas estava na frente, ele entrou no portão primeiro, meu primo estava na frente e os tiros pegaram todos nele”, disse.

Tiros também acertaram o portão do imóvel (foto: Arquivo pessoal)





O caso





De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves e o jovem estava dentro de Volkswagen Fox, junto de sua tia e seu primo, que dirigia o carro. Na altura da rua José Cassimiro Nogueira, o condutor do veículo afirmou que teria atropelado um cachorro que entrou repentinamente pela rua.





Quando os três voltaram para casa, um motociclista chegou e se aproximou da residência, perguntando quem teria atropelado o animal. Antes mesmo de receber uma resposta, o suspeito disparou. À polícia, a tia da vítima relatou que estava tomando banho quando ouviu os disparos e os gritos de socorro do sobrinho.





O jovem foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante a cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa ficaram danificadas.





Depois de atirar, o suspeito fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves e, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar localizou câmeras de segurança na região que flagraram a ação do suspeito.





Em nota, a Polícia Civil informou que encontrou a moto utilizada pelo suspeito no momento do crime e que segue investigando o caso.

O enterro de Gabriel está marcado para às 08h dessa terça-feira (8), na Capela Metropax, no bairro Status, em Ribeirão das Neves. O sepultamento será às 11h30, no Cemitério Porto Seguro.