Homem que matou mototaxista com 12 facadas é condenado a 35 anos de prisão

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri a 35 anos de prisão pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um mototaxista no município de São Francisco, no Norte de Minas, informou nesta quinta-feira (3/8) o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A data da sentença, no entanto, não foi divulgada.

De acordo com informações do promotor de Justiça Bruno Torrano Amorim de Almeida, o denunciado afirmou que contou com o auxílio de mais três pessoas. No entanto, ao fim das investigações, ficou demonstrado que, por possíveis desavenças, o homem condenado havia feito falsa acusação de crime.

Além da pena privativa de liberdade, ele foi condenado a pagar R$ 50 mil a título de indenização para os familiares da vítima e R$ 5 mil a cada uma das três pessoas que denunciou caluniosamente, finaliza o MP.