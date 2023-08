Polícia faz três grandes apreensões de maconha em cidade do Triângulo

Os policiais localizaram 113 tabletes de maconha na lataria das portas de carro Chevrolet Spin, segundo registro policial.

Além do Spin, um outro carro, um TCross, foi apreendido durante a operação; ambos eram veículos de aluguel.

Antes da apreensão e ao avistarem a blitz policial, os militares contaram que os suspeitos tentaram desviar o trajeto que seguiam, sendo perseguidos e abordados.

Os suspeitos são moradores de Campo Grande (MS), sendo que a droga vinha dessa cidade e seguiria para Goiânia/GO.



690 quilos de maconha

A ocorrência foi a terceira apreensão de grande quantidade da drogas na MGC-497 e proximidades de Iturama em duas semanas.

No dia 18 de julho , também na rodovia, um homem foi preso durante tentativa de fuga da PM Rodoviária. Na ocasião, ele estava com um Gol G2 e 390 quilos de maconha. Segundo informações de registro policial, após o motorista, de 27 anos, passar pelo estado de São Paulo, ele tentou fugir com o carro depois de receber ordem de parada.Pouco tempo depois, os militares contaram que o suspeito parou e abandonou o veículo, sendo que, em seguida, ele ainda tentou fuga a pé, mas acabou preso.Uma semana depois, na noite do dia 25 de julho, um jovem de 22 anos foi preso durante tentativa de fuga com 300 quilos de maconha pela MGC-497 e perto de Iturama. Após entrar na contramão da rodovia, ele jogou o carro, uma Parati branca, contra uma viatura policial, abandonou o veículo e tentou fugir por um matagal, onde acabou detido.Para evitar acidentes, policiais relataram que foram necessários disparos de arma de fogo. No carro dele, ainda conforme a PM Rodoviária, foram encontrados 333 tabletes de maconha que totalizaram cerca de 300 kg da droga.