'Não se lembra de nada', diz irmã de jovem abandonada e estuprada em BH

432

Imagens da câmera de segurança do Bairro Santo André, local do crime, capturaram momento em que jovem foi abandonada e carregada por suspeito (foto: Câmeras de segurança/Reprodução)



À reportagem do Estado de Minas, a irmã, que não quis ter o nome revelado, contou como tem sido a rotina da vítima após o ocorrido. "Ela não se lembra de nada". Esse é o relato da irmã da jovem de 22 anos encontrada desacordada e seminua no campo do Grêmio Mineiro, no Bairro Santo André, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã do último domingo (30/7) após ser estuprada.À reportagem do, a irmã, que não quis ter o nome revelado, contou como tem sido a rotina da vítima após o ocorrido.

LEIA MAIS 18:57 - 03/08/2023 Homem morre afogado em represa de chorume ao tentar salvar cachorro

18:53 - 03/08/2023 Vídeo: Boi foge durante exposição e causa correria no interior de MG

18:35 - 03/08/2023 Polícia faz três grandes apreensões de maconha em cidade do Triângulo



Ainda conforme a irmã, o motorista de aplicativo, que largou a jovem na calçada do bairro Santo André, estava com o celular da vítima. "Essa foi a informação que recebemos da Polícia Civil", afirmou. Nesse sentido, ele já prestou depoimento e declarou que o aparelho estava perdido dentro do veículo, quando outro passageiro o encontrou. “Ela está fazendo tratamento psicológico e seguindo firme com fé. Ainda está em estado de choque, mas acredito que, em breve, com a graça de Deus, ela vai ficar bem. Deus já está restaurando e estamos tentando seguir em frente”, disse à reportagem.Ainda conforme a irmã, o motorista de aplicativo, que largou a jovem na calçada do bairro Santo André, estava com o celular da vítima. "Essa foi a informação que recebemos da Polícia Civil", afirmou. Nesse sentido, ele já prestou depoimento e declarou que o aparelho estava perdido dentro do veículo, quando outro passageiro o encontrou.

Além da vítima, um irmão dela e o amigo que chamou o carro de aplicativo para a jovem foram ouvidos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (3/8). O teor dos depoimentos não foi divulgado. “A investigação está em andamento e as informações serão divulgadas com a conclusão do inquérito”, declarou a instituição policial em nota.

No dia do crime, a jovem, ao ser encontrada no campo de futebol, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Odilon Behrens, na região Noroeste da capital, onde estupro foi confirmado por meio de exames.

Entenda o caso





Família não culpa amigos por estupro, mas cobra explicações de motorista No sábado (29/7), a jovem estava em um evento de pagode no Mineirão, na Região da Pampulha, quando, por volta das 2h, decidiu ir embora. A mulher teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e, na volta do show, os amigos dela a colocaram, sozinha, em um carro de aplicativo e compartilharam a localização da viagem com o irmão dela.

Ela chega na casa do irmão por volta das 3h10. Após tocar o interfone algumas vezes e não conseguir contato, o motorista, com a ajuda de um motociclista que passava na rua, retira a jovem do carro e a deixa encostada em um poste enquanto fica mais alguns minutos tentando tocar o interfone, sem resposta.

Às 3h16, a jovem, que estava sentada no passeio, cai deitada no chão. Alguns segundos depois, o motorista dá partida no carro e vai embora deixando a jovem desacordada no chão. À polícia, o irmão da vítima disse que estava dormindo no momento que recebeu o compartilhamento da viagem do carro de aplicativo e, por isso, não atendeu o interfone.

Cinco minutos após a vítima ser deixada sozinha, um terceiro homem é flagrado se aproximando dela. De acordo com a PMMG, ele olha para os lados e ao ver que não tem ninguém na rua a coloca nas costas e a carrega para outro lugar. Por fim, a vítima foi encontrada desacordada e seminua no campo do Grêmio Mineiro.